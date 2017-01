Volgens de officier hadden de slachtoffers gedetailleerde en consistente verklaringen afgelegd. Allen zijn besmet met het virus. Hij was vaak alleen met de meisjes, waardoor hij seksuele gevoelens voor hen ontwikkelde. De man wist in 2009 al dat hij hiv-positief was. Het psychologische rapport zegt dat de man een verstandelijke beperking heeft, terwijl het psychiatrische rapport aanduidt dat de man bewust is van zijn handelingen en dat de feiten hem volledig kunnen worden toegerekend. De kinderen werden verkracht als de moeder afwezig was. Dan werden zij uit hun slaapkamer gehaald.Advocaat Shefani Amirkhan die Antonio L. bijstaat, zegt dat de man een volmondige bekentenis heeft afgelegd. Ook heeft hij meegewerkt aan het onderzoek. Ze heeft de rechter gevraagd om de gebrekkige ontwikkeling die de psycholoog noemt, mee te nemen in de strafoplegging. In zijn laatste woord zei de verdachte dat hij de strafeis hoog vindt. Op 27 februari zal de rechter vonnis vellen in deze zaak.Wanita Ramnath