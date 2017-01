Glenn Gersie, president van de Centrale Bank van Suriname.





Glenn Gersie, president van de Centrale Bank van Suriname, noemt het kasreservesysteem in ons land 'tof'. Hij wijst erop dat de normen vrij hoog zijn. Gersie legt uit dat er bij elk management iets verkeerd kan gaan. Het bedrijf kan middelen hebben uitgezet en plotseling is de kredietnemer niet in staat het geld terug te betalen. Deze verliezen worden dan afgeschreven van het kapitaal, het vermogen van de instelling.De bankpresident is in het radioprogrammaingegaan op de kwestie van De Surinaamsche Bank (DSB). Volgens hem zijn de moeilijkste dagen achter de rug. Hij wijst erop dat DSB qua kwaliteit ver boven de andere banken uitsteekt. DSB heeft kredieten uitgezet en heeft verliezen geleden doordat grote kredietnemers plotseling niet meer konden betalen. Die verliezen zijn afgeschreven van het vermogen van de bank, wat betekent dat het kapitaal van de bank erodeert. Bij de DSB is het niet nodig gebleken om de kasreserve aan te spreken.De Centrale Bank van Suriname heeft als toezichthouder de verzwakking van kapitaal bij DSB gezien en geconstateerd dat in de verre toekomst het kapitaal verder zou kunnen verzwakken. De Centrale Bank heeft DSB gevraagd om zijn kapitaal te versterken. Beide aandeelhouders, Assuria en de Staat Suriname komen met een forse input zodat de instelling goed zit volgens de liquiditeits- en solvabiliteitsnorm.Gersie benadrukt dat de inbreng van de Staat middelen zijn die vrij waren. “Het zijn geen middelen die we pats boem van de Staat halen. We zijn er al heel lang mee bezig en de Staat beschikt over die middelen.” In de komende periode houdt de Centrale Bank extra toezicht bij de DSB. “De moeilijkste momenten zijn achter de rug en ze zorgen dat de stabiliteit blijft in de financiële sector.”Op vragen van panelleden heeft de bankpresident toegegeven dat de overheid ook behoorde tot de groep risicovolle kredietnemers. Maar, volgens Gersie zijn er sinds eind vorig jaar stappen ondernomen om de kredieten van de Staat in te lopen. “Bij kredieten is het altijd een risico. Bij elke bank is dat zo. Het gaat erom dat de economische omstandigheden veranderen.”