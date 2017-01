Shaguil Hiwat (19) die op 2 januari samen met zijn celgenoot Marcel Burleson ontsnapt was uit het cellenhuis van het politiebureau Houttuin, heeft zich aangemeld op het politiebureau te Lelydorp.De arrestant verklaarde de kans te hebben gewaagd om te ontvluchten, omdat hij een vriendin heeft die zwanger is. Hij probeerde een baan te vinden om zijn zwangere vriendin te verzorgen, maar is nergens aangenomen aangezien de politie/het Openbaar Ministerie zijn ontvluchting via de media met zijn foto bekend heeft gemaakt.Hiwat wordt ervan verdacht gemeenschap te hebben gehad met een minderjarig meisje dat hij heeft onttrokken aan het ouderlijke gezag. Hij is op 8 juli ingesloten door de politie van Jeugdzaken en ondergebracht in het cellenhuis te Houttuin.De arrestant is door politie Lelydorp overgedragen aan de politie van Houttuin. Naar zijn celgenoot Marcel Burleson alias Burl wordt er nog gezocht.