Drugsbaron Joaquin Guzman is algemeen bekend als 'El Chapo' wat staat voor 'Shorty' (Korte). (Foto: Reuters)





Guzman riskeert levenslange straf in een Amerikaanse gevangenis. De VS wil hem berechten voor drugshandel en smokkel van grote hoeveelheden drugs naar het land. De leider van het Sinaloa kartel werd geconfronteerd met twee uitleveringsverzoeken – een van California en een andere van Texas.Vorig jaar is hij overgeplaatst naar een gevangenis in Ciudad Juarez, dat net over de grens van El Paso in Texas ligt. Op dat moment ontkenden de autoriteiten dat de overplaatsing een voorloper van uitlevering was.Guzman heeft gevochten om in Mexico te verblijven, maar zijn verzoek in hoger beroep is afgewezen. Hij werd nauwlettend in de gaten gehouden, nadat hij eerder uitgebroken was uitgebroken uit twee zwaarbeveiligde Mexicaanse gevangenissen. De verwachting is dat hij vandaag verschijnt in een Amerikaanse federale rechtbank in Brooklyn.Een federale aanklacht in de Eastern District van New York, waar Guzman waarschijnlijk zal worden vervolgd, beschuldigt hem van het toezicht op een handelskartel met duizenden leden en miljarden dollars die zijn witgewassen in Mexico, bericht persbureau Associated Press. Het zegt dat Guzman en andere leden van het Sinaloa kartel huurmoordenaars in dienst had, die moorden, ontvoeringen en martelingen uitvoerden.De Mexicaanse president Enrique Pena Nieto had zich aanvankelijk verzet tegen de uitlevering van de leider van het kartel aan de VS. Hij stond erop dat Guzman in zijn land moest worden onderworpen aan het recht. Maar nadat Guzman is januari 2016 opnieuw werd gearresteerd, veranderde Pena Nieto van gedachten over de uitlevering en beval ambtenaren om het proces te versnellen.