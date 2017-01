De drie worden geconfronteerd met aanklachten van seksuele gemeenschap met een jeugdige, ontucht met een minderjarige, kinderpornografie en medeplichtigheid aan kinderpornografie.Schurman heeft het verzoek gedaan tot opschorting van de voorlopige hechtenis van de verdachten. Volgens hem moet de dagvaarding nietig worden verklaard en moeten de verdachten onmiddellijk in vrijheid worden. Hij beroept zich op de uitspraak van de vader van het meisje dat het filmpje in maart 2015 is opgenomen en dat de rappers toen niet hier waren. Die zouden in de periode 12 tot 19 april in Suriname zijn geweest. Schurman’s collegae pakten het verzoek op.Volgens Nibte zijn de verklaringen en de datum die het slachtoffer aangeeft, niet correct. Haar verklaringen zijn inconsistent en vindt geen ondersteuning met die van andere getuigen. De vader van het meisje was al eerder op de hoogte van het filmpje. De verdachte Marica heeft het feit bekend. Volgens de advocaat was hij toen zelf ook minderjarig. De verdediger heeft aangevoerd dat er jurisprudentie is die aangeeft dat seks tussen leeftijdgenoten onder bepaalde omstandigheden als normaal moet worden beschouwd. Volgens advocaat Lobo heeft het meisje een reeks van mannen gehad en zijn de andere mannen nooit opgepakt.Aanklager Bruining heeft de rechter gevraagd om niet mee te gaan met het verzoek. Zij heeft gesteld dat er jurisprudentie van 2016 is die aangeeft dat de handeling onder ontucht valt. Verder zouden er meer getuigen zijn en staat in de dagvaarding ook duidelijk dat het in elk geval om het jaar 2015 gaat. De inconsistente verklaringen moeten onderzocht worden, zei Wijnhard. Ze vindt dat de ernstige bezwaren overeind staan. Daarnaast heeft Marica het feit bekend. Ook de verklaringen van de slachtoffers zijn er en het filmpje is verspreid. Op 2 februari zal deze zaak verder worden behandeld.