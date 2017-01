Leerkrachten protesteren bij het gebouw van De Nationale Assemblee. (Foto's: René Gompers)





De leiding van De Nationale Assemblee had beloofd vandaag uitsluitsel te geven over een onderhoud met de regering. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en vicevoorzitter Melvin Bouva waren in overleg met de regering toen de leerkrachten aankwamen bij het gebouw van De Nationale Assemblee. Zij werden toegesproken door onder andere NPS-voorzitter Gregory Rusland, VHP-leider Gregory Rusland en Marinus Bee van de ABOP. Ook Carl Breeveld (DOE) en andere Assembleeleden hebben de leerkrachten hun morele steun kenbaar gemaakt.Rusland merkte op dat het onderwijsproces zo snel mogelijk genormaliseerd moet worden. Dit betekent dat er een oplossing dient te komen. De leerkrachten moeten krijgen waar zij recht op hebben. Santokhi zei dat in 's lands vergaderzaal strijd geleverd zal worden. De vorige week donderdag is tijdens de vergadering al aangedrongen om via dialoog een oplossing te brengen. Bee merkte op dat de politiek zich afzijdig heeft gehouden om niet het verwijt te krijgen dat het om een politieke strijd gaat. "Maar morgen nemen wij de strijd over en komen ook met u de zon trotseren," zei Bee. De zaak duurt nu te lang.Bij het gebouw van De Nationale Assemblee stonden ook enkele scholieren met een bord. Zij willen dat de school weer begint. De leerlingen geven aan dat zij te lang verstoken zijn van onderwijs. Vakbondsleider Wilgo Valies heeft de leerkrachten opgeroepen zich vrijdag weer aan te melden bij het stakingscentrum Theater Unique.