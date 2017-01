Romeo Jhapsie (54) die een mini tractor bestuurde, is zondag verongelukt aan de Tawajariepolderweg. De politie van Jarikaba kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van dit tragische ongeval. Bij aankomst op de plek, werd het levenloze lichaam van het slachtoffer op het terrein aangetroffen.Onderzoek wees uit dat Jhapsie zich met enkele arbeiders bevond op zijn landbouwperceel. Hij was met zijn mini-tractor bezig met maaiwerkzaamheden, terwijl de arbeiders andere werkzaamheden verrichtten.Op een bepaald moment zagen de arbeiders Jhapsie en de machine niet. Ze gingen op onderzoek uit en zagen de tractor in de trens.Met hulp van omstanders werd de machine verplaatst. Het slachtoffer lag met zijn hoofd in de modder onder het voertuig, terwijl zijn hemd vast zat aan de versnellingspook. Ze bevrijdde hem uit de benarde situatie, maar hij vertoonde geen teken van leven meer. De politie werd ingeschakeld.Een arts stelde de dood vast. De afdeling Forensische Opsporing trof geen teken van misdrijf aan op het lichaam. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden, meldt de politie Public Relations.