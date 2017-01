Een werknemer controleert het ventiel van een olieleiding in het Imilorskoye olieveld buiten de Siberische stad Kogalym, Rusland dat het eigendom is het bedrijf Lukoil. (Foto: Reuters)





De Organisatie van Olie Exporterende Landen (Opec) heeft besloten om de productie met 1,2 miljoen vaten per dag tot 32,5 miljoen per dag vanaf 1 januari te verminderen in een poging om het wereldwijde overaanbod die de markt al meer dan twee jaar in de greep heeft, te bestrijden. Het overaanbod heeft een desastreus gevolg voor de olieprijzen. Rusland en andere belangrijke exporteurs buiten de Opec hebben gezegd dat ook zij zullen knippen in hun productie.Maar de wereldwijde olieproductie blijft hoog en met de voorraden in de buurt van recordniveaus op vele gebieden, twijfelen beleggers dat de Opec en haar bondgenoten voldoende kunnen knippen in de productie om de prijzen te stimuleren. "De verminderingen door de Opec en niet-Opec-landen zijn nog maar net begonnen en het zal enige tijd duren voordat deze zullen doorwerken,” zegt Bjarne Schieldrop, hoofd grondstoffen analist bij SEB Markets in Oslo. "We verwachten echt niet dat de olieprijs veel meer zal stijgen in het eerste kwartaal van 2017."De opmerkingen van de minister van Energie van Saudi-Arabië, Khalid al-Falih, vanmorgen in combinatie met een overheidsvakantie in de Verenigde Staten, drukken steeds meer op de prijzen, zegt Olivier Jakob van adviesbureau Petromatrix. Falih zegt dat het onwaarschijnlijk is dat de Opec en niet-Opec-producenten hun akkoord om hun olieproductie te verminderen gedurende zes maanden, zullen verlengen. Vooral als de wereldwijde voorraden dalen tot het gemiddelde van vijf jaar. "We denken niet dat het nodig is gezien het niveau van de naleving," zei Falih. "Mijn verwachtingen (zijn) ... dat het nieuw evenwicht dat langzaam in 2016 is begonnen, zijn volledige impact in de eerste helft zal hebben."In de periode 1 tot 15 januari was de productie van Russische olie en gas condensaat gemiddeld 11,1 miljoen vaten per dag; dat is een daling van slechts 100.000 vaten per dag, zeggen twee bronnen uit de energie-industrie aan Reuters. Rusland heeft zich verplicht om 300.000 vaten per dag minder te produceren in de eerste helft van 2017 als onderdeel van het wereldwijde akkoord met de Opec. De stijgende Amerikaanse olieproductie voorkomt ook dat de prijs van ruwe olie verder toeneemt.Goldman Sachs verwacht een jaar-op-jaar stijging van de Amerikaanse olieproductie met 235.000 vaten per dag in 2017. Hij houdt daarbij rekening met de putten die zijn geboord en waarschijnlijk in de eerste helft van het jaar zullen beginnen met de productie.De Amerikaanse olieproductie zit nu op 8,95 miljoen vaten per dag. In juni vorig jaar was die nog minder dan 8,5 miljoen vaten per dag en op een vergelijkbaar niveau tot 2014, toen overproductie de markt bracht in een neerwaartse spiraal.