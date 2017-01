Carl Breeveld, voorzitter van DOE.





Het afgelopen jaar was voor DOE een zeer uitdagende periode. Na ongeveer een jaar deel uit te hebben gemaakt van de coalitie, kwam daar verandering in. Vanaf 8 juli 2016 draagt de partij geen regeerverantwoordelijkheid meer. Nu is DOE op het punt om een doorstart te maken. Degenen die zich teruggetrokken hebben, worden opgeroepen zich weer in te zetten conform de grondbeginselen van DOE en samen de organisatie en het land verder te ontwikkelen. Dit kwam afgelopen zaterdag tijdens een Opo Yari bijeenkomst aan de orde.Voorzitter Carl Breeveld gaf eerlijk toe dat individueel en collectief fouten zijn gemaakt. Daaruit heeft de organisatie geleerd en wil in de toekomst het beter gaan doen. Over de bijdrage die de partij in De Nationale Assemblee had, was Breeveld duidelijk. DOE heeft de recente voorstellen afgekeurd waarbij de leenzucht van de regering duidelijk boventoon heeft gevoerd, zonder dat ze heeft kunnen overtuigen van de noodzaak daarvan en hoe de terugbetaling zal geschieden. De regering wenst alleen te lenen zonder dat de werkelijke oorzaak van de economische crisis wordt aangepakt.Naast de interne versterking gaat de partij zich verder richten op armoedebestrijding, corruptiebestrijding, versterking van gezinnen en scheppen van werkgelegenheid. Het aannemen van de Anti-Corruptiewet en werken aan alle andere flankerende wetten om corruptie te voorkomen en bestrijden, blijven voor DOE hoge prioriteit. Tegelijkertijd is duidelijk dat er voldoende manieren zijn om misbruik van staatsmiddelen, omkoping en fraude te bestraffen. De Personeelswet, het Wetboek van Strafrecht, de wet ongebruikelijke transacties, CLAD rapporten die zijn uitgebracht (Carifesta, Naschoolse Opvang, schandalen bij SBB, Luchthavenbeheer, Cassavefabriek, aankoop ambassade Parijs etc). Er wordt echter niets aan gedaan, omdat de wil om daadwerkelijk te handelen ontbreekt, stelt DOE."Ook de aankondiging van de president dat hij nu geen Names and Faces zal kennen en corruptie zal aanpakken achten we niet serieus, omdat er, zoals gezegd, voldoende mogelijkheden zijn om dat te doen. Wij hebben in een open brief aan de president krachtig geprotesteerd tegen het uitblijven van op tijd uitbetalen van sociale bijstand, terwijl in een missieve van de RvM aangegeven was dat er SRD 50.000, SRD 75.000 en SRD 125.000 werd vrijgemaakt voor relatiegeschenken die ministers, de vp en de president mochten geven. Vanwege deze Open Brief, maar ook vanwege onze duidelijke stem in DNA, werd de maatregel binnen korte tijd teruggedraaid en werden de bewindslieden in één keer weldoeners naar sociale instellingen toe," meent Breeveld.Tijdens de Opo Yari bijeenkomst werd ook de 17e verjaardag van de partij op 2 december 2016, herdacht. DOE heeft enkele bestuursleden die hun functie ter beschikking hebben gesteld, bedankt voor hun inzet. Als teken van waardering hebben ze van de partij een geschenkje ontvangen.