Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer zal het veld moeten ruimen. Het is niet duidelijk geworden waarom hij wordt vervangen door de president. Ook Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme keert niet terug in het gereshuffelde kabinet. Faizal Abdoelgafoer van Sport en Jeugdzaken zal, zoals de zaken er nu uitzien, eveneens worden vervangen. Ook minister Siegfried Wolff van Openbare Werken wordt niet gehandhaafd. Hier is er geruime tijd sprake van.De ministers Niermala Badrising (Buitenlandse Zaken) en Joan Dogojo (Sociale Zaken en Volkshuisvesting) zitten ook op de schopstoel. Het is ook mogelijk dat Dogojo naar een ander ministerie gaat. Zaken zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Er kunnen nog meer wijzigingen plaatsvinden. Starnieuws heeft deze gegevens vanuit diverse bronnen tot nu toe op een rijtje kunnen zetten.