Wat is nou eigenlijk de oorzaak van de financieel-economische crisis waarin we thans verkeren en wie is verantwoordelijk voor deze crisis? Daarvoor hebben we in de afgelopen jaren een veelheid aan verklaringen gekregen. Maar mijn antwoord is heel simpel.De crisis is niet plotseling ontstaan. De primaire oorzaak van de financieel-economische crisis van ons land is het bestuur van regering Bouterse I en II. Het verkeerde monetair beleid van ex-governor Gillmore Hoefdraad heeft ook geleid tot deze crisis.Daarom stel ik president Desi Bouterse en de voormalige governor van CBvS, de heer Gillmore Hoefdraad, thans minister van Financiën, verantwoordelijk voor deze crisis. Had de president adequate politieke en economische maatregelen genomen dan zou het financieel-economische plaatje niet zo somber zijn.Het is duidelijk dat president Bouterse niet deed wat hij moest doen namelijk, investeren in duurzame projecten en de corruptie aan te pakken. Wat hij niet moest doen heeft hij wel gedaan namelijk, eigen familie en vrienden accommoderen, meer uitgeven dan je verdiencapaciteit terwijl het land stond aan de rand van het faillissement.Om de laatste verkiezingen te winnen heeft hij veel populistische maatregelen getroffen en cadeautjes verdeeld. We hebben een governor van CBvS gehad en een directeur van het AZP met vorstelijke salarissen. Als resultaat, een monetaire crisis en een crisis in de gezondheidssector.We hebben nu een crisis van ongekend formaat, een probleem waar we dit jaar echt de gevolgen van gaan merken en wat nog vele jaren kan duren. De reislustige minister van financiën stort het land in het ravijn door a la dol leningen te sluiten op internationale kapitaalmarkten waarvan het einde nog niet inzicht is. De leningen die gesloten zijn met de buitenlandse banken zijn verontrustend, hierover is al veel gezegd.Een veel gehoorde opmerking is dat de president verkeerde adviezen krijgt van mensen die rondom de president zitten. Je kan misschien een paar keren verkeerde adviezen krijgen maar niet 7 jaar lang. Ik weiger dat te geloven, de president is bijkans 7 jaar aan de macht, heeft hij zich ooit afgevraagd waarom het land altijd in problemen komt als hij aan de macht is? Het is niets anders dan zwak leiderschap. Als hij aan de macht is hebben we te maken met bestuurlijke crisis.Het parlement heeft onlangs de presidentiële commissie Alcoa teruggefloten, de commissie heeft de opdracht van het parlement niet uitgevoerd. Dus in feite heeft het parlement de president teruggefloten. Zie daar zwak leiderschap. Heel frappant is dat de president geen woord daarover heeft gerept. De conclusie is dat de president de presidentiële commissie die hij benoemd heeft de hand boven het hoofd houdt.De president heeft wederom aangekondigd het kabinet per 1 februari te zullen wijzigen. Hij gebruikt 'reshuffling' als toverstok. Door de jaren heen heeft hij als machthebber heleboel ministers gereshuffeld, het heeft niet gewerkt. De verwachting is dat ook deze kabinetswijziging geen zoden zet aan de dijk. Als president Bouterse werkelijk van het land en volk houdt, is er slechts één optie om uit deze crisis te geraken, en dat is zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven. We hebben dynamische, integere en capabele leiders nodig.