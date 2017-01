Het aantal mensen dat het leven gelaten heeft in het verkeer het afgelopen jaar is door het Korps Politie Suriname is van 75 bijgesteld naar 74. De 56-jarige Balaydin Mohamaed Ferjaad die op 16 september op het wegdek kwam te vallen, wordt niet gerekend tot een verkeersdode. In een eerder bericht van de politie was aangegeven dat hij de 48ste verkeersdode was.De politie van Paradise kreeg op 16 september de telefonische melding dat er een bromfietser op het wegdek lag. Bij aankomst ter plekke werd een man liggend op het wegdek aangetroffen. De ingeschakelde arts stelde de dood vast. De verkeersbarometer werd toen bijgesteld naar 48.Nader onderzoek van een deskundige wees uit dat de man is gestorven aan een hartinfarct en niet als gevolg van de val op het wegdek. Met het resultaat van dit onderzoek kan worden gesteld dat de bromfietser niet kan worden gerekend tot een verkeersdode, deelt de politie Public Relations mee.