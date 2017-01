Fifa-voorzitter Gianni Infantino zegt dat met de uitbreiding het WK "meer solidair" wordt. (Foto: Getty Images)





De Fifa heeft vandaag in Zürich unaniem ingestemd met de verandering. Het aantal toernooi wedstrijden gaat van 64 naar 80, maar de uiteindelijke winnaars zullen nog steeds slechts zeven wedstrijden spelen. Het toernooi zal binnen 32 dagen worden afgerond. Met de tijdsduur van de kampioenschappen worden de bezwaren die machtige Europese clubs hadden aangetekend tegen de hervorming gesust. De clubs beriepen zich op een drukke internationale agenda.De wijzigingen zijn de eerste sinds de WK-uitbreiding in 1998. New Fifa Now, een campagne groep, die zegt dat het bestuursorgaan moet worden hervormd, heeft de uitbreiding bestempeld als ‘een geldgreep en machtsgreep’. “Het zal de concurrentiekracht van het toernooi verdunnen en dus ook het plezier van de fans,” heeft de groep laten weten in een verklaring. "Het zal niet helpen het spel te ontwikkelen of zorgen voor betere competitieve mogelijkheden voor lager gerangschikte landen. In plaats daarvan zal het de spot drijven met de kwalificatie van de meeste confederaties.”FIFA-voorzitter Gianni Infantino is de motor geweest achter de uitbreiding en zegt dat het WK “meer solidair” moet zijn. Sprekend op een sport-conferentie in Dubai in december, zei Infantino dat de uitbreiding ook "de ontwikkeling van het voetbal over de hele wereld" ten goede zal komen. Hij voegde eraan toe: "Er is niets groter op het gebied van het stimuleren van het voetbal in een land dan het deelnemen aan een WK." Ofschoon hij ook zei dat “de beslissing niet alleen financieel moet zijn gevoed,” heeft Infantino de aandacht ook gevestigd op de mogelijke financiële positieve kanten.Volgens een eigen Fifa-onderzoek zal de omzet voor een toernooi met 48 teams stijgen tot US$ 6,42 miljard, wat een potentiele winststijging is van US$ 633 miljoen.