Ex-vicepresident Robert Ameerali en adjunct-districtssecretaris Cynthia Pinas voor de dependance van KKF. (Foto: BIC Marowijne)





Er is een begin gemaakt met het registreren van ondernemingen, instellingen en andere vergunninghouders die operationeel zijn in het gebied.“KKF is bekend bij velen en bij anderen weer niet, daarom is het van eminent belang dat een dependence in Marowijne komt. Deze zal zorgen voor de verdere ontwikkeling van het district”, zegt Cynthia Pinas, adjunct-districtssecretaris van Marowijne.Bij de opening waren aanwezig; ex-vicepresident van Suriname Robert Armeerali, Assembleelid Marinus Bee en diverse toppers van het KKF, meldt het Burger Informatie Centrum Marowijne.