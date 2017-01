Bij deze jaarwisseling zijn er drie vuurwerkslachtoffers tot nu toe in Nickerie. In 2015/16 is niemand gewond geraakt door vuurwerk.Een man (36) is door de Spoedeisende Hulp van het drs Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie verwezen naar Paramaribo. Hij had een splinter in het oog.Eerder zijn een jongen van elf en een 21-jarige jongeman behandeld. De negenjarige is verwond aan zijn vinger, terwijl het andere slachtoffer tweedegraads brandwonden heeft opgelopen. Beiden mochten na behandeling naar huis.Landelijk is het aantal vuurwerkslachtoffers gestegen naar 21. Vandaag is de laatste dag waarop nog vuurwerk mag worden afgeschoten.