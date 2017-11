Militairen bezig met oefeningen voor de taptoe die vrijdag zal worden gehouden in het André Kamperveen stadion. (Foto: Raoul Lith)





"Eenieder is van harte welkom om getuige te zijn van een fantastische show". Ilahibaks geeft aan dat er naast muziek ook verschillende demonstraties zullen worden gegeven door de militairen. De voorbereidingen door de verschillende eenheden is volgens hem op topniveau. Ook dit jaar zullen de speciale troepen demonstreren hoe zij afdalen van een bepaalde hoogte. Tijdens de oefenrondes hebben ook de motorrijders van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger deelgenomen.De taptoe heeft ook internationale deelnemers. De legerfunctionaris geeft aan dat er uit Frans-Guyana een delegatie afreist naar Suriname. De Fransen zullen demonstreren hoe zij opereren in bepaalde acties, zoals tegen illegale goudzoekers in Frans-Guyana," zegt Ilahibaks. Volgens hem wordt het een waar spektakel omdat de militaire kapel in december 75 jaar en het Nationaal Leger 42 jaar bestaat.De majoor geeft aan dat er niets aan het toeval wordt overgelaten wat betreft de veiligheid. Venters die hun waar te koop aanbieden, zullen dat niet in de directe omgeving van het stadion kunnen doen. Hij geeft aan dat de grens in de buurt bij het gebouw van de SVB zal zijn. "Verder zullen de mensen niet in de gelegenheid gesteld worden om drank te verkopen in glazen flessen, uitsluitend in blik of plastic".Voor de vijfde editie van de taptoe zullen er geen parachutisten aanwezig zijn. Ilahibaks merkt op dat het om dure activiteit gaat. Bij de laatste editie waren er buitenlandse gasten aanwezig die enkele sprongen hebben gedaan. De activiteiten beginnen 17.45 uur.Raoul Lith