De ministers Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, hoofdkapitein Ludwich Wijnerman van Nieuw Koffiekamp, Owen Pryor van Makamboa en Suresh Kalathil, General Manager van Rosebel Gold Mines hebben hun handtekening geplaatst onder de overeenkomst. Minister Dodson zegt aan Starnieuws dat de weg van het dorp naar Roma Pit is aangelegd. Rosebel heeft Roma Pit keurig netjes ontruimd. Nieuw Koffiekamp ligt midden in de concessie van Rosebel.Vijf ondernemers uit het dorp mogen mijnen in Roma Pit. Zij mogen elk vijftig werknemers uit Nieuw Koffiekamp in dienst nemen. Alle werkers en machines zijn geregistreerd. Donderdag houdt het dorp een krutu om verdere uitvoeringsmaatregelen te bespreken. Politie, militairen en leden van de commissie Ordening Goudsector zijn belast met de beveiliging. Ook het dorp levert een bijdrage. Het hele gebied is ontruimd. Het werken gebeurt onder strenge voorwaarden. Zo is het niet toegestaan om met kwik naar goud te zoeken, zegt Dodson. Het winningsproces moet milieuvriendelijk gebeuren.De minister benadrukt dat ook aan de ontwikkeling van het dorp en Brokopondo is gedacht. Zo zal geld besteed worden voor economische activiteiten die het hele dorp ten goede zullen komen. Een deel van de verdiensten gaat in het districtsfonds. De werkers betalen belasting. Nieuw Koffiekamp heeft het eerste recht om goederen te leveren aan Rosebel Gold Mines. Het dorp kan nog niet voldoende eieren leveren aan het bedrijf. De capaciteit zal worden opgevoerd. Ook zal er meer geplant worden opdat het dorp voldoende kan verdienen. "Wij kunnen echt spreken van een mijlpaal waarbij de effecten zullen uitstralen naar het dorp, het district en het gehele land," zegt de NH-minister.