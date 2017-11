Twee van de vijf vrouwen met diabetes zijn in de vruchtbare leeftijd. (International Diabetes Federation)





Het thema van ‘Wereld Diabetes Dag' is dit. Op 14 november wordt extra aandacht besteed aan diabetes mellitus. Hierbij wordt het benadrukt van vrouwen op een gezonde toekomst. Het doel van 'Wereld Diabetes Dag' is aandacht en begrip te vragen voor diabetes, die wereldwijd epidemische vormen aanneemt, onder volwassenen maar ook onder kinderen.Diabetes is een chronische ziekte die optreedt wanneer de alvleesklier niet voldoende insuline aanmaakt of wanneer het lichaam de insuline die het produceert niet effectief kan gebruiken. Insuline is een hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt. Verhoogde bloedsuikerspiegel is een veelvoorkomend effect van ongecontroleerde diabetes en leidt na verloop van tijd tot ernstige schade aan veel van de systemen van het lichaam, met name de zenuwen en bloedvaten.Diabetes neemt wereldwijd epidemische vormen aan. Ook in Suriname is een enorme groei van dit probleem te zien, laat Volksgezondheid optekenen via het Nationaal Informatie Instituut. Volgens de WHO is het aantal volwassenen met Diabetes sinds 1980 bijna verviervoudigd. Diabetes is een ongeneeslijke ziekte die bij onvoldoende of verkeerde behandeling kan leiden tot zeer ernstige complicaties of zelfs dodelijk kan zijn.Twee van de vijf vrouwen met diabetes zijn in de vruchtbare leeftijd. Daarom wordt er gestimuleerd gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, behoud van een normaal lichaamsgewicht en vermijden van tabaksgebruik en alcohol zijn manieren om het ontstaan van diabetes type 2 te voorkomen of uit te stellen. Diabetes is goed onder controle te houden met de juiste begeleiding.