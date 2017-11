Jerry Dewanand Bechoe





De procureur-generaal vraagt opsporing van Jerry Dewanand Bechoe (55). De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname heeft een zaak in onderzoek over gesjoemel op grote schaal met verblijfsvergunningen.Uit het onderzoek is komen vast te staan dat ene Jerry tegen betaling een grote groep personen heeft voorzien van valse verblijfsvergunningen. De valse documenten zijn voorzien van nagemaakte handtekeningen van de functionarissen en stempelafdrukken van de overheidsinstanties.Personen die zaken met deze Jerry hebben gedaan, worden verzocht in contact te treden met de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname te Geyersvlijt. Zij kunnen op deze manier voorkomen dat zij als medepleger of medeplichtige worden aangemerkt, zegt de politie Public Relations.