Het Regio Bijstands Team Paramaribo (RBTP) heeft Angelo H. (25) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een schietincident te Tourtonne IV. De politie van Geyersvlijt werd door een arts van de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ingeschakeld, nadat een slachtoffer met een schotverwonding zich had aangemeld.Bij aankomst van de wetsdienaren op de afdeling SEH werd het slachtoffer met een in- en uitschotwond aan zijn been aangetroffen. Hij had per eigen gelegenheid de ziekenhuisinstelling aangedaan. Het motief van het schietincident is nog niet bekend.Tijdens het onderzoek kwam Angelo H. in beeld. Hij is opgespoord, aangehouden en overgedragen aan de politie van Geyersvlijt. Bij de voorgeleiding heeft hij verklaard dat zijn wapen per ongeluk is afgegaan. Uit vrees voor de politie heeft hij het wapen weg gegooid. Hij is na overleg met het Openbaar Ministerie ingesloten, meldt de politie Public Relations.