De rechter heeft een politieman als getuige gehoord in de strafzaak. De verdachten zijn kort na de beroving aangehouden. Tijdens een surveillance aan de Ephraimzegenweg trokken de inzittenden in een voertuig de aandacht van de politie. De verdachten reden in volle vaart weg, toen zij de politie in het oog kregen. De politie zette de achtervolging in en reed het voertuig klem.De politie trof in de auto gitaren, microfoons en keyboards aan. De verdachten bekenden dat de instrumenten gestolen zijn uit de kerk. Volgens het eerdere verhoor door de politie bleek dat Giovanni P. en Alimbobuka D. de kerk zijn binnengegaan. Het Openbaar Ministerie zal op 11 december met het strafvoorstel voor het drietal komen.