Juan Ángel Napout was tot 2014 voorzitter van de nationale voetbalfederatie van Paraguay. (Foto: Reuters)





De voormalige functionarissen zouden miljoenen dollars aan omkoopgeld hebben ontvangen in ruil voor het verlenen van contracten voor de beste Zuid-Amerikaanse toernooien. De Amerikaanse assistent-aanklager Keith Edelman vertelde juryleden dat het bewijsmateriaal meer dan 20 jaren van misbruik toont. De mannen namen geld dat bedoeld was om de sport te promoten.Aanklagers zeggen dat zij steekpenningen hebben ontvangen van marketingbedrijven om hen rechten te verlenen voor de meest prestigieuze wedstrijden van de regio, waaronder de Copa America. Napout uit Paraguay, was de president van het Zuid-Amerikaanse voetbalbestuur Conmebol en leidde ook de nationale voetbalfederatie in zijn land. Burga is voormalig voorzitter van de voetbalfederatie van Peru. Jose Maria Marin, de voormalige voorzitter van de Braziliaanse voetbalconfederatie (CBF) is op borgtocht vrijgelaten.De advocaten van de verdachten zeggen dat de zaak van de regering zwaar leunt op getuigenissen van in ongenade gevallen voetbalfunctionarissen die de mannen valselijk beschuldigden om in hun eigen strafzaken lichtere straffen te krijgen.De rechtszaak duurt naar verwachting vijf weken, terwijl openbare aanklagers tientallen getuigen oproepen en 350.000 pagina’s aan bewijsmateriaal presenteren. Het Amerikaanse onderzoek naar corruptie bij de FIFA, het voetbalbestuursorgaan van de wereld, is voor het eerst onthuld in mei 2015. Federale openbare aanklagers in New York hebben sindsdien meer dan 40 sport- en voetbalbestuurders aangeklaagd.In deze grootschalige zaak is vorige maand een voormalige Guatemalteekse rechter die de voetbalfederatie van zijn land leidde, de eerste persoon geworden die is veroordeeld. Hector Trujillo is veroordeeld tot acht maanden cel nadat hij schuldig had gepleit voor fraude en samenzwering. Hij gaf toe dat hij bijna US$ 200.000 aan steekpenningen had aangenomen van een sportmarketingbedrijf.