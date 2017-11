Het grensgebied tussen Iran en Irak waar de aardbeving zich zondagnacht heeft voorgedaan.





De regering worstelt om hulp te verlenen in de zwaarst getroffen provincie Kermanshah, waar honderden huizen zijn verwoest. President Hassan Rouhani, die de regio bezoekt, zegt dat huizen die door de staat waren gebouwd meer schade hebben opgelopen en dat de verantwoordelijken hiervoor aansprakelijk gesteld zullen worden.De tweede achtereenvolgende nacht waren de temperaturen in de provincie Kermanshah dichtbij het vriespunt. Ali Gulani, 42, woont in de zwaar getroffen stad Qasr-e-Shirin in de provincie. Hij vertelde de BBC dat de mensen kisten branden om warm te blijven. "We leven in een tent en we hebben onvoldoende voedsel en water", zei hij. "Je hoort kinderen huilen, het is te koud, ze klampen zich vast aan hun ouders om zichzelf warm te houden - het is behoorlijk slecht."Gulani zei dat er gemiddeld drie sterke naschokken waren binnen een uur, waardoor paniek ontstond. Bijna 200 naschokken hebben de regio getroffen sinds de aardbeving op zondagavond. Het was één van de sterkste en dodelijkste dit jaar.Gulani vertelde dat hij had begrepen dat er hulp naar de provincie was verzonden, maar dat de mensen in zijn stad nog geen hulp hadden ontvangen. In plaats daarvan moesten mensen naar de andere kant van de stad trekken om water uit een tank te halen.De Iraanse staatstelevisie zei dat duizenden overlevenden nog een nacht in geïmproviseerde kampen of in de open lucht hadden doorgebracht. "Het is een erg koude nacht ... we hebben hulp nodig, we hebben alles nodig, de autoriteiten moeten hun hulp versnellen", vertelde een dakloze jonge vrouw in Sarpol-e-Zahab, waar de meeste slachtoffers vielen, tegen persbureau Reuters. Een hulpagentschap zei dat 70.000 mensen onderdak nodig hadden en de VN zei dat het "klaar was om te assisteren indien nodig".Tijdens een bezoek aan de regio op dinsdag, een nationale dag van rouw, wees president Hassan Rouhani erop dat veel privé-huizen bespaard zijn gebleven van zware schade. In Sarpol-e Zahab vroeg hij: "Wie is hiervoor schuldig?" Onze ingenieurs? " Hij zei dat de regering iedereen die zich niet aan de bouwnormen heeft gehouden, ter verantwoording zou roepen.Het Iraans staatspersbureau Irna zei dat 430 mensen alleen al in Iran zijn gestorven. In de meer dun bevolkte gebieden over de grens in Irak stierven 10 mensen en vielen honderden gewonden.Mansoureh Bagheri, een in Iran gevestigde ambtenaar bij de Rode Halve Maan organisatie, vertelde de BBC dat ongeveer 12.000 woongebouwen "volledig waren ingestort". Ze zei dat de reddingsoperaties nu zijn beëindigd en dat de prioriteit was om de overlevenden zo snel mogelijk in opvangcentra te krijgen en dat de hulpverlening op schema was.Er is onmiddellijk behoefte aan tenten, water en voedsel. De nieuw gebouwde huizen hebben goed stand gehouden, maar de oude huizen die gebouwd waren met aarde, zijn totaal vernietigd. De Iraanse Rode Halve Maan zei dat veel gebieden water en elektriciteit misten en dat hulpgoederen werden belemmerd door wegen die zijn geblokkeerd door aardverschuivingen. Iraanse legerhelikopters nemen deel aan de hulpverlening. Ongeveer 30 Red Crescent-teams werken in de aardbevingszone, meldde Irna.De aardbeving vond plaats om kwart over negen in de nacht lokale tijd. Het epicentrum was ongeveer 30 km ten zuiden van Darbandikhan in Irak, nabij de noordoostelijke grens met Iran. De bevingen zijn gevoeld in Turkije, Israël en Koeweit.