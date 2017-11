Romapit waar jarenlang illegaal goud werd gewonnen, gaat uiteindelijk naar Nieuw Koffiekamp.





Sinds jaar en dag wil Nieuw Koffiekamp toegang tot Roma Pit. Iamgold/Rosebel Gold Mines gaf steeds te kennen dat gebied nodig te hebben voor eigen productie. Dodson zegt dat er veel onderhandeld is hierover. President Desi Bouterse heeft zich er ook voor ingezet dat de goudzoekers van Makamboa dichtbij huis konden werken. Ook hij heeft met Steve Letwin, CEO van Iamgold, over deze kwestie gesproken."Iamgold krijgt hier niks voor terug," zegt minister Dodson. Onder strenge voorwaarden mogen de goudzoekers van Makamboa in dit gebied werken. Er is veel goud in Roma Pit. De mensen zullen volgens de bewindsman aan hun trekken komen. "Het is belangrijk dat de rust en orde in het gebied is," benadrukt Dodson.De levensduur van de goudmijn van Iamgold te Rosebel is verlengd naar 2030, bleek eerder dit jaar. Op 25 km afstand van de huidige mijn is er hoogwaardig goud ontdekt in zacht gesteente. Het ziet er naar uit dat er nog meer goud ligt dan de geprojecteerde 1,5 miljoen ounce (44.000 kg). Iamgold is tevreden met de gang van zaken in Suriname. "Nu kan Nieuw Koffiekamp ook tevreden gesteld worden," zegt minister Dodson.