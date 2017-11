De chauffeur van deze 270 truck is tijdens het rijden in slaap gevallen. Hij heeft een kleine snijwond aan dit ongeval overgehouden.





"Wij betreuren het ongeluk, maar zijn opgelucht dat de werknemer minimale letsels hieraan heeft overgehouden," zegt Jadnanansing. Gelijk na het ongeval is er een integraal onderzoek gestart. Het is belangrijk om vast te stellen hoe het ongeluk is gebeurd om lering hieruit te trekken, legt Jadnanansing uit. Er kunnen dan maatregelen getroffen worden om herhaling te voorkomen. "Belangrijk is dat het goed gaat met de werknemer. Hij heeft nu een break. Intussen is de werknemer fit verklaard om het werk te hervatten. Verder is niemand betrokken bij het ongeluk," zegt de manager.Jadnanansing deelt mee dat Rosebel een goed gestructureerd en transparant veiligheidsbeleid heeft. Een specifiek vermoeidheidsmanagementplan maakt daar onderdeel van uit. "Ieder ongeluk is er één teveel, vandaar de constante bewustwording, voorlichting, monitoring en onderzoek." Jadnanansing zegt dat het finale rapport wordt afgewacht waarin verdere aanbevelingen zullen worden gedaan opdat herhaling kan worden voorkomen.