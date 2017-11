Waarnemend korpschef Antonio Chin ontvangt de Braziliaanse politie attaché, de federale commissaris van politie, Evangelina Cariné Miranda. (Foto: KPS)





Tijdens het kennismakingsbezoek op het hoofdkwartier van het Korps Politie Suriname, is onder meer van gedachten gewisseld over de politie samenwerking en institutionele versterking van het KPS. Trainingsmogelijkheden voor het personeel van KPS zijn besproken. De intentieverklaring zal een bijdrage leveren aan de verdieping en bestendiging van de bilaterale relatie tussen het KPS en de Federale Politie van Brazilië.Zowel de waarnemend korpschef als zijn collega van de federale politie zijn ingenomen met de ontmoeting en benadrukten uit te kijken naar een vruchtbare en coöperatieve samenwerking. Evangelina Cariné Miranda is de vijfde politie attaché die Brazilië heeft uitgezonden naar Suriname om invulling te geven aan de bilaterale samenwerking, meldt de Public Relations van het KPS.