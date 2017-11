Het Openbaar Ministerie heeft 16 jaar geëist tegen deze verdachte. Advocaat Georgette Leter voerde aan dat de verdachte niet met opzet het feit heeft gepleegd. Hij heeft geprobeerd zichzelf te beschermen met dit noodlottige gevolg. Zij vroeg om strafvermindering. De verdachte had steeds betaalde seks met een sekswerker in het binnenland. Marcelo P. had gehoord dat het slachtoffer op een bewuste dag seks wilde met de sekswerker. Ofschoon hij al een afspraak met haar had, liet hij de bewuste sekswerker voor het latere slachtoffer. Marcelo P. ging naar een andere sekswerker.De sekswerker zou hem hebben voorgehouden dat Antonio hem zou vermoorden. De man had hem bedreigd, maar hij nam de bedreiging niet serieus. De reden hiertoe kende hij niet. Toen het feit zich voltrok, had Antonio een jachtgeweer en een mes bij zich. Marcelo P. maakte hem het geweer afhandig, waarop Antonio hem aanviel met het mes. Hij heeft Antonio Simao da Cruz doodgeschoten met een jachtgeweer. De zaak staat voor 11 december weer op de rol. Er zal op die dag vonnis geveld worden in deze zaak.