De politieman verklaarde dat de vingerafdrukken van verdachten vooraf worden genomen. Daarna worden de gegevens in het systeem verwerkt. Volgens de getuige is dit een slordigheidsfout van de verbalisant geweest. Advocaat Anushka Gangaram Panday die de verdachte juridisch bijstaat, vroeg de getuige of er ook fouten gemaakt worden bij het afnemen van vingerafdrukken. De getuige verklaarde dat verdachten soms wel fictieve namen doorspelen, maar deze worden toch door de politie achterhaald. Door de opgeslagen vingerafdrukken in het systeem kan de politie ook bepaalde handelingen van verdachten achterhalen.Jordan P. wordt ervan verdacht op 17 januari 2017 tezamen en in vereniging met nog iemand een diefstal te hebben gepleegd in het district Marowijne. Bij de verdachte werden een illegaal vuistvuurwapen en munitie aangetroffen. Jordan P. werd op heterdaad betrapt. Op 11 december zal het Openbaar Ministerie de strafeis presenteren.