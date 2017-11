Door brandstichting lijdt de ondernemer Bhaggoe bijkans US$ 200.000 aan schade. (Foto's: Raoul Lith)





Bhaggoe lijdt een schade van naar schatting US$ 200.000. Drie bussen en twee 3 ton pick-ups en enkele andere voertuigen zijn volledig afgebrand. Een bus kost ongeveer US$ 32.000. Veel auto's hebben brand- en schroeischade. De voertuigen zijn niet verzekerd.De ondernemer zal nagaan welke onderdelen nog goed zijn van auto's die schade hebben opgelopen. Deze zullen gesloopt worden. "Het is een zware klap voor ons, vooral in deze moeilijke tijd," verzucht Bhaggoe. Hij wacht op een sein van de politie om de voertuigen weg te kunnen halen.Er zullen extra maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt. De brandstichting vond plaats zaterdagmiddag, toen de zaak al gesloten was. Toen de brandweer ter plekke aankwam, stonden verschillende voertuigen reeds in lichterlaaie.