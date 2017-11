De verklaring:'De Surinaamse Bankiersvereniging betreurt de tendentieuze berichtgeving inzake DSB Bank invan maandag 13 november 2017. De daarin vervatte informatie is geheel onjuist en de zogenaamde betrouwbare bronnen waarnaar de krant verwijst zijn onbetrouwbaar gebleken.Dit heeft geleid tot onnodige commotie in de samenleving die voorkomen kon worden als voorafgaande aan de publicatie contact was opgenomen met het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging ter verificatie van het één en ander.Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft alle vertrouwen in de aanpak van de problematiek van de DSB Bank door de verschillende actoren en ondersteunt deze acties ten volle. Geen van de leden van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft concrete plannen voor overname van de DSB Bank.'