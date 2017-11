De directeur van de Hakrinbank, tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, bevestigt tegenover Starnieuws de storting. Voor de maand oktober moet er nog worden gestort. Veel mensen weten niet dat het geld niet is overgemaakt door de overheid. Zij zien op hun loonstrookje dat het bedrag wel is ingehouden.Op basis van de aanmaning die de banken naar hun cliënten zullen sturen, gaan zij merken dat de betaling niet is verricht. Minister Gillmore Hoefdraad heeft toegeven dat inhoudingen niet naar alle banken zijn overgemaakt. Hij wijt dit aan een administratieve fout. In elk geval heeft hij opdracht gegeven om de stortingen te verrichten. Tot nu toe is alleen september ingelopen.