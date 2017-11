President Nicolas Maduro tijdens een persconferentie op 17 oktober in Miraflores Palace in Caracas, Venezuela. (Foto: Reuters)





De EU-regeringen hebben zich terughoudend getoond bij het treffen van sancties tegen individuen, te midden van de vrees om Caracas niet dichter bij de economische en politieke ineenstorting te duwen. De autoriteiten in Caracas zijn gesprekken begonnen over schuldherstructurering. Het Europese blok heeft de individuele sancties gelaten voor een later stadium, in een poging president Nicolas Maduro te overtuigen om de situatie te bekoelen."Alles wat we doen, is gericht op het zoeken van een dialoog tussen de regering en de oppositie om een democratische en vreedzame oplossing te vinden", zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Alfonso Dastis, aan verslaggevers tijdens een ontmoeting met zijn collega’s, waar het sanctiebesluit werd genomen.Venezolaanse oppositieleiders zeiden vorige week dat ze de pogingen om in dialoog te treden met Maduro, zouden hervatten. De Venezolaanse leider heeft eerder de gesprekken gebruikt om tijd te winnen in plaats van serieuze hervormingen door te voeren.Spanje heeft lang aangedrongen op sancties voor degenen die dicht bij de president staan. Degenen die Washington beschuldigt van de vestiging van een dictatuur en tegen wie hij in juli sancties heeft opgelegd. Maar de EU is verdeeld over de doelgroep.Het wapenembargo voegt Venezuela toe aan een EU-lijst waarop ook Noord-Korea en Syrië staan en waar Europese defensiebedrijven geen zaken meer kunnen doen. De verkoop van goederen die worden gebruikt voor repressie, is ook verboden.Groot-Brittannië verkocht tussen mei 2010 en maart 2017 voor bijna US$ 2 miljoen aan wapens aan Venezuela, meldt The Campaign Against Arms Trade (CAAT), die lobbyt om de wapenverkoop aan repressieve regeringen te beëindigen.In een gezamenlijke verklaring verklaarden alle 28 EU-ministers dat de wettelijke basis voor individuele reisverboden voor de Europese Unie en de bevriezing van alle Venezolaanse activa in het blok "geleidelijk en flexibel zullen worden gebruikt en kunnen worden uitgebreid".Vertegenwoordigers van de regering van Maduro zijn vandaag in Caracas bijeengekomen om met investeerders te praten over een herschikking van US$ 60 miljard aan buitenlandse schulden.EU-ministers zullen in een later stadium beslissen wie zich met de sancties zal bezighouden, maar zij zullen zich concentreren op veiligheidstroepen en ministers en instellingen van de regering die worden beschuldigd van mensenrechtenschendingen en de niet-naleving van democratische beginselen of de rechtsstaat.Deskundigen zeggen dat individuele Amerikaanse sancties, hoewel ze sterke symboliek hebben geleverd, weinig of geen invloed hebben gehad op het beleid van Maduro en dat de oliesector en financiële sancties de enige manier kunnen zijn om de Venezolaanse regering te dwingen te veranderen.