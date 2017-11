Jerrel Bloemhart van de Stichting voor Dorpsontwikkeling Matawai tekent de intentieverklaring met Mina Parahoe van het ACT-Suriname. (Foto: ACT)





De samenwerking is voor twee jaar aangegaan. Er zijn afspraken gemaakt die de gemeenschappen zo goed mogelijk moet ondersteunen bij de invulling van hun behoeften en ambities in dit kader. Het gaat vooral om logistieke ondersteuning, audiovisuele vertaling van de geschiedenis naar Sranan Tongo/Nederlands en het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen over de toegankelijkheid van de geschiedenis/intellectueel eigendom.De stichting wil de culturele, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling van de dorpen in het gebied der Matuariërs bevorderen. De Matawai wonen verspreid over kleine nederzettingen aan de Saramaccarivier. Het ACT-Suriname heeft twee jaar geleden, in 2015, op verzoek van de lokale gemeenschap het Matawai-gebied toegevoegd aan haar werkgebieden. Het ACT werkt landelijk met lokale gemeenschappen aan het beschermen en behouden van de biodiversiteit, de cultuur en de traditionele gezondheidszorg. De intentieverklaring tussen de partijen is op 9 november getekend.