Een beschadigde gebouw in de regio Sarpol-E Zanab in Kermanshah, Iran. (Foto's: Reuters)





Een Iraans hulpagentschap zegt dat 70.000 mensen onderdak nodig hadden na de aardbeving, die geldt als één van de grootste dit jaar. De meeste mensen die zijn overleden, bevonden zich in de westelijke provincie Kermanshah in Iran. Bijna 6.300 zouden gewond zijn geraakt.Zeven mensen stierven in Irak, waar mensen in de hoofdstad Bagdad de straten in vluchtten. Staatsagentschap Irna citeerde een hulpambtenaar die zei dat in Iran alleen al 5.953 mensen gewond zijn geraakt. De meeste slachtoffers vielen in de stad Sarpol-e Zahab, ongeveer 15 km van de grens, vertelde het hoofd van de nooddiensten Pir Hossein Koolivand.Het voornaamste ziekenhuis van de stad is zwaar beschadigd, waardoor het enorm moeizaam gaat om honderden gewonden te behandelen. Iraanse media melden dat een vrouw en haar baby levend uit het puin in de stad zijn getrokken. Veel huizen in het overwegend Koerdische berggebied zijn gemaakt van modderstenen. Hierdoor is het stortingsgevaar groot bij een zware aardbeving als die van zondag. Het werk van reddingsteams wordt belemmerd door aardverschuivingen.De aardbeving heeft zich omstreeks kwart over negen in de avond lokale tijd voorgedaan ongeveer 30 km ten zuidwesten van Halabja, nabij de noordoostelijke grens met Iran, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst (USGS). De Verenigde Naties schat dat ongeveer 1,8 miljoen mensen leven binnen 100 km van het epicentrum.Aan de Iraakse zijde is de grootste schade aangericht in de stad Darbandikhan in de regio Koerdistan. "De situatie daar is heel kritisch," vertelde de Koerdische minister van Volksgezondheid, Rekawt Hama Rasheed, aan Reuters. Volgens het Iraakse ministerie van Gezondheid waren 321 mensen gewond geraakt in de regio Iraaks-Koerdistan, waar Turkije al hulp heeft geboden.De beving heeft langer dan een minuut geduurd. De aardbeving heeft zich op een relatief ondiepe diepte van 23,2 km voorgedaan. Er zijn schokken gevoeld in Turkije, Israël en Koeweit. In 2003 vernietigde een aardbeving met een kracht van 6,6 de historische stad Bam in het zuidoosten van Iran, waarbij 26.000 mensen omkwamen.De aardbeving van zondag is de dodelijkste die Iran treft sinds 2012. Maar het is pas de zesde aardbeving met een kracht van 7,0 of meer in 2017. Het jaar daarvoor waren er 16 en in 2015 waren er 19.