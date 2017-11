Notch was duidelijk de agressor in deze ontmoeting en liet het goed opgekomen publiek genieten van voetbalkunst. Galgyto Talea opende de scoor na 22 minuten spelen. Papatam die de wedstrijd goed startte, moest wat vaart terugnemen daar Notch na een kwartier spelen op volle toeren ging draaien. Het was de links als rechts potige aanvaller Harvey Kwelling die een kwelgeest was voor de verdediging van Papatam. Hij nam in totaal drie doelpunten voor zijn rekening. Het tweede doelpunt in de 27e minuut was een pracht van een juweel. Tussen twee verdedigers schoot hij een halve volley hoog de rechter hoek in: 2-0.Na rust was het haast hetzelfde spelbeeld te zien, echter was de verdediging van Papatam ietsje alerter. Dit nam niet weg dat Kwelling zijn hattrick voltooide. In de laatste minuut van de strijd rondde Wensley Biaka vanuit links keurig af na een goed combinatiespel van teamgenoten vanuit het midden: 4-1.In de 5e speelronde van deze Telesur Eerste Divisie Competitie van de Surinaamse Voetbal Bond komen de twee ongeslagen ploegen WBC en Notch tegen elkaar uit. De wedstrijd wordt zaterdag gespeeld in het André Kamperveen Stadion.Landskampioen Inter Moengo Tapoe heeft zaterdag in eigen huis punten laten liggen tegen regerend semikampioen Leo Victor. Na een 1-0 ruststand in het voordeel van de thuisploeg werd het de eindstand 1-1. Beide clubs kennen momenteel een moeizame start in deze competitie.West United-Botopasi 2-0Transvaal-PVV 1-2Voorwaarts-Nishaan 42 2-1Ala-D Media