Standenlijst SVB/Telesur 2e Divisie na de derde speelronde.





Na deze uitslagen van de derde speelronde, waarbij eenieder driemaal aan bod is gekomen, ziet de standenlijst er als volgt uit: Acoconut staat nu alleen aan kop met de volle winst uit 3 wedstrijden, gevolgd door Santos met uit drie wedstrijden 7 punten. Op een gedeelde derde en vierde plaats staan respectievelijk, Broki en Slee Jr. met 6 punten uit drie wedstrijden, waarbij Broki een beter doelsaldo heeft. Op de vijfde plaats staat Happy Boys met 5 punten uit drie wedstrijden.Jong Aurora neemt de 6e plaats in met 4 punten uit drie wedstrijden. Door de winst van Kamal Dewaker is zij opgeschoven naar de 7e plaats met 3 punten uit evenveel wedstrijden. Door het verlies van Flora tegen Acoconut gaat zij van de 7e naar een gedeelde 8e plaats met Tahiti. Flora en Tahiti hebben uit drie wedstrijden, slechts 1 punt behaald. Deva Boys sluit het rijtje af met 0 punten uit drie wedstrijden op de 10e plaats.Edgar van Genderen