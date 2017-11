VHP-voorzitter Chan Santokhi overhandigt een ingelijste foto van hem aan granman Leslie Valentijn van de Matawai. (Foto's: VHP)





De VHP'ers hebben twee dagen doorgebracht aan de Boven Saramaccarivier. Na de krutu met de leiding van de Matawai is er een bijeenkomst met de plaatselijke bevolking gehouden. Er is werkgroep onder leiding van basja Jagan Samuel ingesteld om zodanige mobilisatiewerkzaamheden uit te voeren om te komen tot de vorming van een VHP clusterkern voor Pusugrunu en omliggende dorpen. Het streven is om in februari volgend jaar de kern te installeren. Vooruitlopend hierop is door de VHP-leiding toegezegd de Matawai jongeren in Wanica te ondersteunen met sport en ontwikkelingsactiviteiten onder leiding van basja Samuel.In de middag reisde de VHP-delegatie door naar Nyun Jacob Kondre waar de nacht werd doorgebracht. Zondag werd in de krutu-zaal van het dorp een bijeenkomst gehouden. Hoogtepunt was de installatie van de clusterkern voor de dorpen Nyun Jacob Kondre, Baling, Miesalibi en Bilawatra. Deze kern staat onder voorzitterschap van Orpheo Lafanti met als stuwende kracht Friette Samuel alias VIP en 'Maffia'.Aan elk dorp werd door de Agrarische Raad van de partij een geoculeerde sinaasappelplant aangeboden en werd tegenover de krutu oso door Santokhi, bijgestaan door enkele kinderen, een sinaasappelboom geplant. De bodemgesteldheid is zeer goed bevonden voor citrus, vandaar deze pilot. De VHP kijkt tevreden terug op de missie naar het Matawai-gebied.