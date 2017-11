Kenrich K. (27) is door de politie van ressort Geyersvlijt aangehouden. Hij wordt ervan verdacht samen met een kompaan een tas met geld uit een auto te hebben gestolen. Het voertuig stond geparkeerd aan de Plutostraat.De benadeelde ontdekte de diefstal bij terugkeer in zijn voertuig en schakelde de politie in. Bij een ingesteld onderzoek waren op camerabeelden twee verdachten te zien en het voertuig waarmee zij de plek hadden aangedaan. Aan de hand van het kentekennummer is Kenrich K. achterhaald en aangehouden. Een deel van de buit is terecht. Zijn kompaan is voortvluchtig.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de dief toegevoegd aan de sterkte van het cellenhuis, meldt de politie Public Relations.