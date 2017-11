Stichting Zangvogels Nickerie (ZaNi) houdt het Nitinder Oemrawsing & Derrick Fung Fen Cheung November Zangvogel toernooi 2017. Dit is het laatste toernooi van dit jaar. Het toernooi wordt gesponsord door de heer Nitinder Oemrawsing. Het toernooi startte vorige week zondag en is vandaag voortgezet.Bij de twa twa - en pikolet klasse, worden er individueel gewed en bij de rowties in verenigingsverband. De finale is gepland op zondag 3 december en het weekend daarna zal het jaar worden afgesloten met een end of the year eendaags toernooi 2017.Twa twa klasse:Rinaldo James - Rakesh Praladsing2.: 72-52Derrick Fung Fen Cheung1 - Nitinder Oemrawsing2.: 0-1Pikolet klasse:Poerwo Salim1 - Reza Karamat Ali2.: 62-121Poerwo Salim2 - Reza Karamat Ali1.: 48-87Rowtie klasse:Best of 3 series;Team BJJ - Team Jainarain R.: 77-0, 41-0 en 2-0.Team BJJ gaat over naar de volgende rondeEdgar van Genderen