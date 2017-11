First Lady Ingrid Bouterse-Waldring (midden) tijdens haar presentatie in Marokko. (Foto: NII)





Op uitnodiging van koning Mohammed VI van Marokko, heeft first lady Ingrid Bouterse-Waldring de conferentie MEDays, waar potentiële vrouwen als uitdragers van beleid een belangrijke rol bij vervullen, bijgewoond. Zij heeft tijdens de tiende editie van deze conferentie een keynote speech gehouden.Het doel was de interactie bevorderen tussen overheden, de private sector en Niet Gouvernementele Organisaties. Er zijn gezamenlijke uitdagingen besproken en bediscussieerd, waarna er naar oplossingen zijn gezocht. Deze conferentie is van 8 tot en met 11 november 2017 gehouden te Tangier, Marokko, meldt het Nationaal Informatie Instituut.Het Early Childhood Development project, het beleid van de regering in het minimaliseren van eenoudergezinnen en de potentie van de vrouw die eerder bereid is terug te geven aan de samenleving bij het bereiken van successen, zijn onder andere de punten die Bouterse-Waldring heeft belicht. Met een filmpje van enkele vrouwelijke ondernemers die in actie zijn, completeerde zij haar spreekbeurt.Bouterse-Waldring heeft in een panel met de prinses van Royal Bafokeng Nation South Africa, Motsawana Molotlegi, ex-minister van Social Development, Family and Solidarity van Marokko, Nouza Skalli, World President of International Federation of Business and Professional Women, Amany Asfour, CEO van Edel Technology Consulting, Ethel Delali Cofie, Founder and Head of Operations Yeah Mining, Olebogeng Sentsho en een vertegenwoordiger van het Arabisch zakenvrouwen council, van gedachten gewisseld.In een workshop zijn concrete afspraken ten aanzien van de aanpak van vrouwen en ondernemerschap bediscussieerd. Voor de inhoudelijke en technische ondersteuning over vrouwen en ondernemerschap is Daniella Sumter, Onderdirecteur van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme meegereisd. In deze workshop heeft onderdirecteur Sumter samen met de first lady de uitdagingen van de Surinaamse ondernemende vrouw aan de orde gesteld en bediscussieerd.