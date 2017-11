Rodney L. (36) is door de politie van Munder in verzekering gesteld. Hij kreeg een woordenwisseling met Keith B. (38) om een betaling voor drugs. De woordenwisseling mondde uit in een kappartij.Met een scherp voorwerp bracht de verdachte Keith B. een kapverwonding toe aan zijn vinger. Bij aankomst van de ingeschakelde politie is de verdachte aangehouden. Het scherp voorwerp is niet aangetroffen. Hij werd overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij achter slot en grendel geplaatst.Het slachtoffer is met het politievoertuig afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is hij heengezonden, meldt de politie Public Relations.