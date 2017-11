Het team van Santos uit Nickerie.





In de 28e minuut werd de speler Giovanny de la Fuente van Santos, middels een sliding van achteren aangevallen. Hij zag de speler aankomen, sprong op en landde op de speler. De arbiter floot voor een overtreding tegen De la Fuente. Hij gaf voor deze overtreding de rode kaart, waardoor Santos vanaf toen met één man minder de wedstrijd zou moeten uitspelen. De wedstrijd werd grimmiger zonder dat er werd ingegrepen.In de tweede speelhelft is er ook een penalty gegeven door de arbiter aan de ploeg uit Meerzorg. Santos was het niet eens met het besluit van de scheidsrechter. Doelman Gyliermo Rollings stopte de bal. Kort voor het einde in de 89e minuut kreeg de speler Theodoor Dors van Santos een dieptepass van Xaviero Perk. Toen eenieder dacht dat hij de ploeg de overwinning zou schenken, plaatste hij de bal rakelings naast het doel. De eindstand werd dus 0-0.De overige uitslagen van de SVB Tweede Divisie speelronde 3 ziet er als volgt uit: Kamal Dewaker vs. Deva Boys 3-0Flora vs. Acoconut 1-3.Zondagmiddag wordt de 3e speelronde vervolgd. Dan komen tegen elkaar uit Broki vs. Slee Jr. en Tahiti vs Jong Aurura.Edgar van Genderen