De vp heeft tijdens het congres over traditionele medische systemen in KKF aangegeven dat samengewerkt wordt voor ontwikkelen van deze industrie in Suriname. Hij is voorstander van een jaarlijks terugkerend congres, met steeds een toepasselijk thema, om de vorderingen gezamenlijk te kunnen monitoren, meldt het Nationaal Informatie Instituut.Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid gaf aan dat de samenwerking met India is ontstaan door de eigen interesse van Suriname, om vervolgens deze industrie hier op te zetten. Echter blijkt de grote uitdaging het ontbreken van beleid, wet- en regelgeving, die de synthese mogelijk maakt. “De wet en regelgeving en het daaruit voortvloeiende beleid moeten we samen ontwikkelen en implementeren opdat de juiste ontwikkeling van traditionele systemen industrie tot wasdom komt”, benadrukte Pengel. Het is ook belangrijk dat bij het ontwikkelen van deze industrie, de bescherming van de volksgezondheid en samenleving in acht worden genomen.