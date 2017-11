Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday





Minister Patrick Pengel heeft vrijdag tijdens de openbare commissievergadering over de wijziging Wet Verdovende Middelen veel kritiek gekregen van oppositie én coalitie. Hij heeft enkele beschikkingen uitgegeven de vorige maand over teelt en verwerking van cannabis voor wetenschappelijke en industriële doeleinden. De minister stelt dat de wet hem die bevoegdheden geeft. De Nationale Assemblee zal deze kwestie verder bespreken wanneer de wet in een plenaire vergadering wordt behandeld.Pengel deelde ook mee dat de pg geen toestemming geeft om cannabiszaden die op de haven liggen, in te kunnen klaren. De pg antwoordt op een vraag van Starnieuws dat er veel correspondentie is geweest over deze kwestie met de ministeries van Justitie & Politie, Volksgezondheid, Financiën en Handel, Industrie en Toerisme. Zonder de wijziging van de wet is het strafbaar om cannabis te telen.Om industriële hennep in Suriname te kunnen telen moet er naast aanpassen van de wetgeving, een pallet aan maatregelen worden genomen, heeft de pg eerder gezegd in het programmaop. Er moeten diverse maatregelen komen om de industriële productie van hennep beheersbaar te kunnen houden. Suriname heeft indertijd er niet voor gekozen om industriële hennep te cultiveren, waardoor er ook geen wettelijke regelingen zijn. De huidige wet moet aangepast worden, waarbij een vangnet er achteraan moet komen. Er moeten instituten komen, waarbij de bemensing geen integriteitsvragen mogen oproepen, legt de pg uit. Het proces om de wet te veranderen is aan de gang. De commissie onder leiding van Roché Hopkinson (NDP) bereidt de wet voor openbare behandeling voor.