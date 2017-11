De TPP-bijeenkomst is gehouden tijdens de Apec-top in Da Nang, Vietnam. (Foto: Reuters)





Canada was ervan beschuldigd het proces te vertragen. Maar de Canadese minister van Handel, François-Philippe Champagne, zegt dat er nu goede vooruitgang is geboekt.Hij heeft ontkend dat premier Justin Trudeau op vrijdag bewust een leidersvergadering over de TPP had overgeslagen. Volgens hem is zijn afwezigheid te wijten aan een verwarring in zijn planningsschema. "Het was nooit de bedoeling om niet op een vergadering te verschijnen," zegt hij.Trudeau zei eerder in de week dat Canada zich niet zou overhaasten om deel te nemen aan een hernieuwde TPP-deal. De delegatie van het land zei dat arbeids- en milieurechten cruciale pijlers zouden zijn van een nieuwe overeenkomst, maar voegde eraan toe dat er nog veel werk aan de winkel is.Canadese functionarissen zeiden dat Canada niet het enige land was dat meer tijd wilde om zich door de overeenkomst te werken. De andere landen die werken naar een overeenkomst zijn Australië, Chili, Nieuw-Zeeland, Brunei, Singapore, Japan, Maleisië, Mexico, Peru en Vietnam.President Donald Trump heeft de VS in januari teruggetrokken uit de oorspronkelijke TPP-overeenkomst waar twaalf landen zich aan hadden gecommitteerd. Het bod om de TPP nieuw leven in te blazen, die 40% van de wereldeconomie dekt, werd geleid door handelsministers uit Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.