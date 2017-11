De twee landen zijn uitgenodigd omdat het bij OIC ook gaat om een uitwisseling van kennis tussen ten minste twee lidstaten. Het doel van het project is om via een ‘Training of Trainers’, de kennis en vaardigheden van de crèchehoofden over vroege stimulatie van kinderen te vergroten en te versterken. Er wordt een ‘on the job’ training voor leiding en personeel van de Mama Georgetine crèche, die onder beheer van het Sozavo valt, uitgevoerd, meldt het Nationaal Informatie Instituut.Suriname is sinds 1996 lid van Comcec en het ministerie heeft vanaf 2014 actief geparticipeerd door het indienen van projectvoorstellen. Dit draagt bij om de samenwerking tussen OIC landen te intensiveren. Het ministerie wil zich beijveren om de samenwerking met buurland Guyana op het gebied van ‘Early Childhood Development’ voort te zetten. Deze gelegenheid wil het ministerie aangrijpen om de samenwerking verder te structureren.De ‘Training of Trainers’ cursus wordt gehouden van 13 tot en met 17 november. De 'on the job' training is op 3 november begonnen en gaat door tot eind van deze maand. Het ‘on the job’ trainingstraject wordt begeleid door twee nationale experts op het gebied van onder andere de kinderopvang en de vroege stimulatie van kinderen.