De mini-beurs van stichting Moederhart in Nickerie is goed bezocht.





Op 14 november wordt Wereld Diabetesdag herdacht. Volgens de Internationale Diabetes Federatie heeft 1 van de 2 mensen diabetes zonder dat ze het weten. Diabetes Mellitus oftewel suikerziekte neemt wereldwijd dramatisch toe. Het hanteren van een ongezonde leefstijl is daar voor een groot deel verantwoordelijk voor. Volgens Nandenie Dinai, voorzitter van Moederhart, komt het er eigenlijk op neer dat veel mensen de preventie van hun gezondheid niet zo nauw nemen.Bezoekers kunnen op de minibeurs kosteloos hun bloeddruk, suikergehalte, body mass index, laten meten. Ook de producten van Moederharts eigen productielijn 'Maharani' worden speciaal vetarm geproduceerd. De kosten voor de glucose strips en naalden zijn geschonken door Moederhart. Het MMC heeft verpleegkundigen ter beschikking gesteld om de bezoekers te assisteren.Vooral ouderen hebben de beurs bezocht. De mensen uit de polders die naar de markt komen, vonden het prettig om gelijk hun bloeddruk en bloedsuiker te kunnen meten. Ze hoeven dan niet een andere dag uit huis te gaan hiervoor. Anderen vinden dat deze activiteit elke maand herhaald kon worden.Voor vanmiddag 16.00 uur heeft de One Stop Shop van de SDES in Nickerie een 5 km wandelloop om aandacht te vragen voor diabetes.