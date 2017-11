Dorpelingen en verschillende scholen hebben de gezondheidsbeurs bijgewoond en hebben flink meegedaan aan onder andere de bewegingsgymnastiek. De beurs is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen Iamgold, MZ en het Diakonessenhuis. Aan de beurs, die een onderdeel is van het gezondheidsprogramma van de goudmaatschappij, hebben tien instanties meegedaan met het verstrekken van gezondheidsinformatie vanuit hun stands. Het ministerie van Volksgezondheid ontbrak bij de opening van de beurs.MZ heeft via haar medewerkers van verschillende poliklinieken in alle stands geassisteerd in het geven van informatie of de vertaling van gesprekken met bezoekers uit de verschillende woongemeenschappen. Ook de afdeling Gezondheidsbevordering van MZ heeft veel bezoek gehad van beursgangers, onder wie schoolkinderen. Van Eer merkte op dat MZ al langer dan 250 jaren actief in het binnenland. Hij zei dat op dit soort beurzen jongeren een goede gewoonte aan te leren om zichzelf gezond te houden.