De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Putin trokken op maat gemaakte blauwe hemden aan voor een groepsfoto in Vietnam. (Foto's: Reuters)





In totaal hadden ze drie ontmoetingen binnen 24 uur op de Asia-Pacific Economic Co-operation (Apec) top. Tijdens één gesprek zei Trump dat de Russische leider beschuldigingen van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 had ontkend. Vragen over de banden van Trump met Moskou hebben getornd aan zijn presidentschap. Belangrijke voormalige assistenten worden onderzocht op vermeende samenspanning met Rusland.Een formele bilaterale ontmoeting tussen de twee presidenten was algemeen verwacht op de Apec-top in de havenstad Da Nang, maar Putin zei later dat er problemen waren in de planning. Het paar heeft elkaar voor het eerst ontmoet in juli op de G20-top in de Duitse stad Hamburg.Het Kremlin heeft vandaag een verklaring vrijgegeven, waarin staat dat de leiders "het erover eens waren dat het conflict in Syrië geen militaire oplossing biedt". Ze bevestigden ook hun "vastberadenheid om Isis (een andere term voor IS) te verslaan" en hebben alle partijen opgeroepen om deel te nemen aan het vredesproces van Genève.Volgens het persagentschap Interfax in Rusland hebben ze beloofd de bestaande Russisch-Amerikaanse militaire communicatiekanalen te handhaven om "ernstige incidenten te voorkomen bij de strijdkrachten van partners die IS bestrijden."Rusland was de belangrijkste bondgenoot van de Syrische regering in de zes jaren durende burgeroorlog. De VS steunt intussen de Syrische Arabische en Koerdische rebellen in het land en leidt sinds 2014 een coalitie die luchtaanvallen uitvoert tegen IS in Syrië.De jihadistische groep is de afgelopen maanden uit zijn belangrijkste bolwerken verdreven door een combinatie van offensieven waarbij het Syrische leger en de Koerdische en Arabische coalitie betrokken waren.Vorige maand verklaarden de door de VS gesteunde Syrische Democratische Krachten (SDF) dat ze de volledige controle hadden over Raqqa, een stad die in 2014 het hoofdkwartier werd van het door IS zelfbenoemde "kalifaat".Trump en president Putin hebben naast elkaar gestaan voor een foto in op maat gemaakte blauwe shirts voor de top op vrijdag. Ze schudden elkaar ook de hand toen leiders zaterdagochtend gingen praten en wisselden een paar woorden voor een 'groepsfoto' van de aanwezigen.De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot, Rex Tillerson, eerder diezelfde dag ontmoet, vertelde een bron van de Russische delegatie aan het persbureau Interfax. Het Kremlin zei dat de twee de verklaring over Syrië hadden gecoördineerd, vooral voor de ontmoeting in Da Nang.Er zijn vragen gesteld over of de twee leiders formeel al dan niet bijeen zouden komen. De vragen volgden na tegenstrijdige verklaringen van het Witte Huis en het Kremlin op vrijdag.