Voor de zesde keer houdt de Stichting Eat Yourself Healthy het Vegetarian Food Festival. Dit evenement heeft als voornaamste doelstelling vegetariërs in Suriname zichtbaar te maken, de samenleving bewust te maken van de voordelen van een vegetarische leefstijl en plantaardige voeding te promoten.Standhouders krijgen op dit Festival een podium om te tonen wat hun restaurant, catering, bedrijf of organisatie aan vegetarische voeding en producten te bieden heeft. Hierbij zijn ook veilig geteelde groenten en fruit inbegrepen.Bezoekers van dit festival kunnen genieten van Surinaamse en buitenlandse vegetarische gerechten. Ook Wellness organisaties zullen informatie verschaffen over gezond leven.